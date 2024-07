Samsung Neo QLED, smart TV da 55" ultra HD 4K con sconto 600€

Ai Prime Day 2024 le vere offerte sono queste. Se stai cercando una smart TV di qualità da mettere in salotto, con la Samsung Neo QLED non fai acquisti sbagliati. Bella, moderna e dotata di una qualità così elevata che ti ammalia a prima vista.

Collegati su Amazon dove con lo sconto del 40% sul prezzo di listino risparmi una barca di soldi (seicento) e completi l’acquisto a soli 899€. Non hai un minuto da perdere.

Le spedizioni sono rapide e gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Samsung Neo QLED, la smart TV che ti offre uno spettacolo

Sai quando vai nei negozi di elettronica e ti imbamboli davanti ai televisori esposti? Sicuramente lo hai fatto anche davanti alla Samsung Neo QLED ed ora che puoi averla a casa, non perdere l’occasione. 55 pollici di pura maestria con un display che beh, rende tutto così veritiero da farti sentire parte integrante di ciò che vedi.

Design ultra moderno con struttura sottile e bordi inesistenti per un’ampiezza ancora più unica. Ovviamente la qualità Ultra HD 4K fa la sua parte ma anche tutte le altre tecnologie che sono integrate al suo interno come il processore unito all’intelligenza artificiale.

Ovviamente hai a disposizione un sistema operativo completo di qualunque app per lo streaming. Non solo ti godi i tuoi abbonamenti preferiti ma puoi cercare i contenuti con un solo comando vocale visto che Amazon Alexa è integrata. Sono compatibili anche Google Assistant e Bixby per esaudire ogni desiderio.

