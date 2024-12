Samsung, la lineup del 2025 nascosta nell'ultima versione di One UI 7

Qualche mese fa Samsung ha lanciato Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6: appare scontato, quindi, che nel 2025 vedremo sul mercato la versione più aggiornata, anche se non c’è ancora una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda. Tuttavia, a pochi giorni dal nuovo anni, è stata individuata una prima, timida, conferma, nascosta nell’ultima versione del sistema operativo di Sansung.

I prossimi modelli a cui Samsung sta lavorando

Lo staff di Android Authority ha scovato, nell’ultima versione beta di One UI 7, i numeri di modello di alcuni dei prossimi dispositivi di punta Samsung previsti nel 2025, insieme a un elenco dei flagship lanciati dall’azienda negli ultimi anni. Ovvero:

23 (B5Q5): SM-S911, SM-S916, SM-S918, SM-F731, SM-F946

24 (B6Q6): SM-S921, SM-S926, SM-S928, SM-F741, SM-F956, SM-F958

25 (B7Q7): SM-S931, SM-S936, SM-S938, SM-F751, SM-F966, SM-F968

Andiamo a scorporare la sequenza di numeri. Il numero iniziale indica l’anno di lancio. Le prime tre voci di ogni riga, rappresentano i modelli della serie S. Dopodiché, abbiamo Flip e Fold, seguiti dalla Special Edition. Naturalmente, conosciamo già i flagship del 2023 e del 2024. Sono quelli del 2025 a riservare le principali sorprese.

Innanzitutto, questo elenco serve come conferma per i numeri di modello. Ci aspettiamo che Samsung Galaxy Z Flip sia rappresentato dal numero SM-F751, mentre il Galaxy Z Fold 7 dal numero SM-F966. Entrambi aumentano di 10 unità rispetto all’anno precedente, come da tradizione Samsung.

Successore di Z Fold SE. Ma Slim e FE dove sono?

Questa lista, inoltre, indica anche che l’azienda sta lavorando a un successore (SM-F968) di Galaxy Z Fold Special Edition. Sfortunatamente, non contiene nomi o dettagli ulteriori dei prodotti, quindi non possiamo ancora sapere come verrà chiamata questa variante: potrebbe essere resa pubblica con il nome di Galaxy Z Fold Special Edition 2, ma è anche possibile che l’azienda riconsideri il suo schema di denominazione se il dispositivo verrà lanciato a livello globale.

Curiosamente, mancano due numeri di modello in questa lista: SM-S937, ovvero Galaxy S25 Slim, e un numero di modello per Galaxy Z Flip FE. Non è chiaro il motivo, dal momento che le indiscrezioni suggeriscono che entrambi verranno lanciati proprio quest’anno. In ogni caso, il fatto che esista un elenco con i prossimi modelli è una buona garanzia che Samsung continuerà a lanciare nuovi pieghevoli, almeno nel 2025. Anche se potremmo dover aspettare fino a metà anno.