Samsung Galaxy S25 Ultra rinuncia ai migliori display OLED di iPhone 16 Pro

Samsung Galaxy S25 Ultra promette grandi novità, grazie a miglioramenti nel design e contando sulla presenza del chip Snapdragon 8 Elite, che offrirà prestazioni di livello nettamente superiore.

Tali progressi comportano però anche costi più elevati, soprattutto per componenti utili al perfetto funzionamento dell’intelligenza artificiale. Per equilibrare le spese, Samsung ha scelto di rinunciare all’implementazione dei più avanzati materiali di categoria M14 per il display, optando invece per i pannelli OLED di generazione M13.

Samsung Galaxy S25 Ultra: il display non stupirà

Questa decisione è stata confermata dal CEO di DSCC, Ross Young, che ha indicato come Samsung stia già destinando risorse considerevoli ai sopracitati miglioramenti dal punto di vista hardware, rendendo l’aggiornamento del display economicamente meno vantaggioso.

L’uso dei materiali di categoria M13 al posto dei più recenti M14 avrà un impatto su vari aspetti dello schermo di Samsung Galaxy S25 Ultra. Secondo Young, i pannelli di tipologia M14 sono più efficienti del 20-30% rispetto a quelli M13, offrendo anche una maggiore luminosità e una durata complessiva superiore. Gli OLED M14, già in uso per iPhone 16 Pro e Pro Max, sono infatti progettati per una resa visiva più avanzata, con una migliore gestione dei consumi ed una luminosità potenziata, caratteristiche che non saranno presenti sul prossimo Galaxy S25 Ultra.

Nonostante questa scelta, alcuni esperti del settore, tra cui @UniverseIce, hanno ipotizzato che il display di Samsung Galaxy S25 Ultra sarà comunque superiore rispetto a quello presente su S24 Ultra. Infatti, si prevedono miglioramenti in termini di luminosità, angoli di visione e fedeltà cromatica, elementi che potrebbero compensare in parte l’assenza dei materiali M14.

Ricordiamo infine che i nuovi smartphone della serie serie Samsung Galaxy S25 dovrebbe essere annunciati a gennaio o febbraio del prossimo anno: solo in tale circostanza, il colosso sudcoreano svelerà ulteriori dettagli sui display ed ovviamente sulle altre specifiche tecniche dei singoli modelli.