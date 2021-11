Samsung insiste sulla fascia low-cost: arriva A13 4G?

Samsung Galaxy A13 con connettività 4G potrebbe essere stato messo in produzione; il suo debutto quindi, dovrebbe essere dietro l'angolo, secondo quanto si aprende.

Cosa sappiamo del nuovo Samsung Galaxy A13?

Da qualche mese circolano diverse indiscrezioni riguardanti il Galaxy A13 5G. Dovrebbe essere lo smartphone 5G più economico di Samsung nel 2022, anche se, curiosamente, la società sembra che ne stia realizzando anche una variante solo 4G.

Secondo quanto riferito, la produzione del suddetto low-cost dell'OEM corano è in corso presso lo stabilimento Samsung Greater Noida in India. Non si sa molto sulle specifiche hardware, ma il recente rapporto afferma che l'A13 4G dovrebbe avere una quad-camera presente sul pannello posteriore.

Il Galaxy A13 5G dovrebbe disporre di tre sensori, il che potrebbe significare che il modello 4G potrebbe presentare uno snapper macro insieme alla presunta lente principale da 50 MP, un sensore ultra-wide da 5 MP e un'ottica per gli scatti con bokeh attivo da da 2 MP. Non di meno, potrebbe essere spedito con Android 11.

Il Galaxy A13 4G avrà una back cover in plastica e le opzioni di connettività saranno simili a quelle del modello 5G. Il telefono dovrebbe avere un connettore USB-C e una porta audio da 3,5 mm sul frame inferiore.

Sebbene sarà probabilmente alimentato da un chipset diverso rispetto all'iterazione 5G, il Galaxy A13 4G dovrebbe avere un peso simile e un display con diagonale da 6,5 ​​pollici e notch Infinity-V.

Il manuale utente trapelato per il Galaxy A13 5G ha recentemente confermato che il terminale verrà rilasciato con Android 11 pronto all'uso, quindi molto probabilmente, anche la contropare LTE presenterà lo stesso software.

Non abbiamo idea di quando la compagnia lo commercializzerà in Europa; vi terremo informati.