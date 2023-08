Samsung: in arrivo un nuovo Galaxy SmartTag di seconda generazione

Sembra che Samsung stia per rilasciare un nuovo tracker di ultima generazione; si dovrebbe chiamare SmartTag 2 e pare che il debutto sia imminente visto che è stato avvistato su tutti i portali per la certificazione online. Dovrebbe vantare diversi miglioramenti rispetto al modello precedente. Facciamo il punto su tutto ciò che sappiamo.

Samsung Galaxy SmartTag 2: tutto quello che sappiamo

Andiamo indietro di pochi mesi; lo SmartTag 2 si è mostrato su tantissime piattaforme per la certificazione. Adesso invece, è stato avvistato presso il portale della Bluetooth SIG. Ergo significa che disporrà del modulo Bluetooth, speriamo di ultima generazione (v5.3). Dalla FCC invece, scopriamo qual è il suo numero di modello: EI-T5600. C’è grande attesa fra i fan del marchio sudcoreano; sarà finalmente la vera alternativa by Samsung all’AirTag di Apple?

Sembra infatti che l’OEM sudcoreano voglia adottare una nuova cifra stilistica per questo innovativo tracker GPS; non avrà più la forma rettangolare che abbiamo già conosciuto ma ne avrà una inedita con tanto di foro per le chiavi e i portachiavi. La dimensione del gadget stesso è però, al momento, sconosciuta.

Fra le caratteristiche principali troveremo sicuramente la connettività Bluetooth LE e l’UWB (Ultra-Wide Band); inoltre potrebbe presentare una sola versione, visto che quello originale veniva venduto in due varianti: solo una, la SmartTag+, presentava la connettività UWB. Curiosamente non troviamo il suffisso “2” sul prodotto di Samsung, ma questo viene indicato solo nella certificazione FCC. Ci aspettiamo una batteria dalla lunga durata e una robustezza senza eguali. Speriamo che venga lanciato in più colorazioni, così da abbinarlo ai nostri outfit o ai nostri daily driver. Voi cosa ne pensate?

