Samsung gioca d'anticipo: Galaxy Z Fold5 e Flip5 arrivano a fine luglio

Tramite una nota stampa inviata oggi ai giornalisti, Samsung ha confermato che il secondo Galaxy Unpacked di quest’anno si terrà a fine luglio a Seoul, presso il COEX di Samseong-dong.

Secondo il colosso coreano, la location scelta è perfetta perché offre al mondo l’opportunità unica di sperimentare l’affascinante miscela di passato, presente e futuro che definisce Seoul. E, naturalmente, per gli appassionati sarà la grande occasione di dare uno sguardo ai nuovi Galaxy Z Fold5 e Flip5.

Samsung Galaxy Z Fold5 e Flip5 arrivano prima del previsto

Samsung ha confermato che l’evento si concentrerà sui prossimi dispositivi pieghevoli della compagnia, seppur non menzionando direttamente né Fold5 né Flip5, anche se la loro presenza è a dir poco scontata.

L’altro aspetto interessante è la data scelta: solitamente, il secondo Galaxy Unpacked dell’anno si tiene nel mese di agosto. Questa volta si è deciso di giocare d’anticipo e collocare già a fine luglio il debutto dei nuovi attesi dispositivi.

Parlando di quello che potremmo aspettarci: Fold5 non dovrebbe essere una grossa rivoluzione rispetto al predecessore, anche se si è parlato di un nuovo design per la cerniera.

Discorso diverso per Flip5, per il quale è lecito attendersi un cambiamento più netto a cominciare da un display esterno più grande: per intenderci, una filosofia simile a quella del recentemente annunciato Motorola Razr+.

Quando si terrà l’evento? Non abbiamo ancora una data precisa, ma si parla di un giorno compreso tra il 26 e il 27 luglio. Si attendono quindi ulteriori conferme.

