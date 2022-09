Samsung Galaxy Z Fold4: ecco perché dovreste comprarlo oggi

Oggi giorno il panorama della telefonia mobile è davvero complicato e complesso: nonostante il settore sia in piena crisi, ci sono aziende come Apple e Samsung che resistono bene ai venti di burrasca. Ovviamente la mela riesce a tener botta grazie alle vendite eccellenti di iPhone 13, mentre il colosso sudcoreano vede la luce in fondo al tunnel grazie alla sua gamma di pieghevoli. Nello specifico, il Galaxy Z Fold 4 è il telefono della ribalta, quello che assicurerà all’azienda grossi introiti. Non vi neghiamo che a noi piace tantissimo, anche perché è un prodotto unico nel suo genere (ci sono tante proposte cinesi in circolazione che purtroppo non sono ancora arrivate da noi) e adesso vi spiegheremo i motivi per cui dovreste comprato oggi.

Samsung Galaxy Z Fold 4: le sue caratteristiche

Il Samsung Galaxy Z Fold 4 È un prodotto che può svolgere diversi compiti.è vero: costa molto, ma la qualità si paga e onestamente siamo convinti che alla fine, sia una cifra tutto sommato equilibrata. Lo portate a casa a 1879,00 € con spedizione gratuita per i membri possessori di un abbonamento ad Amazon Prime. Il device ha uno schermo esterno molto pratico che permette l’uso del dispositivo stesso con una singola mano. Quando si apre poi, avviene la magia: ci troviamo di fronte ad un display da quasi 8“ che alla fine, sembra quasi quello di un tablet mini. Di fatto, lui svolge due funzioni differenti; da una parte quella canonica di device moderno, dall’altra quella di tablet.

Pensate alla comodità di trovarvi una domenica pomeriggio qualsiasi a usare il Fold 4 come un normalissimo smartphone e poi aprirlo completamente per vedere la Formula 1 direttamente da qui. Fantascienza? Assolutamente no. Con la cifra richiesta da Amazon, o meglio, da Samsung su Amazon, vi porterete a casa più dispositivi in uno solo e pensate che c’è anche il supporto allo stilo capacitivo, così gli amanti degli appunti saranno soddisfatti. Pesa un poco però noi vi consigliamo sempre di utilizzare una cover protettiva, anche perché lei migliora l’usabilità generale e l’ergonomia. Volendo si può scegliere anche quella con slot per la stilo che è molto pratica ma poi diventa il tutto molto spesso.

