Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4: ecco i render ufficiali

In queste ore sono emersi i render ufficiali dei nuovi Samsung Galaxy Z Fold 4 e Flip 4; i dispositivi sono trapelati sul web prima del lancio ufficiale previsto per il prossimo 10 agosto.

Samsung: cosa sappiamo dei nuovi foldable?

Oramai non c’è più nulla che non sappiamo in merito ai nuovi pieghevoli. Grazie ai rumors e ai leaks trapelati sul web, siamo venuti a conoscenza di tutti i dettagli relativi ai foldable prossimi al lancio.

L’evento Galaxy Unpacked 2022 si terrà fra pochissimi giorni (il 10 agosto, a dir la verità). Finora abbiamo visto molte immagini “rubate” dei nuovi device, ma adesso, a meno di dieci giorni di lancio dal debutto di questi gadget, scopriamo dei rendering ufficiali degli stessi.

Le foto arrivano per gentile concessione di Evan Blass, il noto tipster che ha pubblicato il tutto su Twitter e sul portale di 91mobiles. Come visto più volte, l’estetica degli smartphone sarà molto simile a quella dei modelli del 2021. Il Galaxy Z Fold4 intanto, sappiamo che arriverà in tre colorazioni: nero, oro e blu intenso. Il Flip4 invece, sarà venduto in nero, oro rosa, azzurro e Bora Purple. Ricordiamo che ci sarà anche un’edizione BeSpoke di quest’ultimo.

I due prodotti saranno alimentati dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, la nuova piattaforma a 4 nanometri di TSMC. Questo chip assicura fino al 30% di autonomia in più rispetto allo Snapdragon 8 Gen 1. Verrà coadiuvato da 12 o 16 GB di RAM e da 256 o 512 GB di storage.

Sul fronte fotografico invece, troveremo un sensore da 50 Megapixel, un’ultrawide da 12 Mpx e un tele da 12 Mega con zoom 3X. Anteriormente avremo due selfiecam: una fuori da 16 Mpx e una interna UDC da 10 Mega. Non mancherà skin One UI basata su Android 12, una batteria da 4400 mAh con fast charge da 25W e non solo.