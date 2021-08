Il Galaxy Z Fold3 è stato annunciato all'inizio di questo mese come il telefono pieghevole di terza generazione di Samsung. L'OEM sudcoreano ha annunciato miglioramenti significativi alla qualità costruttiva del dispositivo come il telaio in alluminio più resistente, il grado di resistenza all'acqua IPX8, il Gorilla Glass Victus e un display che si ipotizza sia l'80% più resistente rispetto al device del 2020.

Samsung Galaxy Z Fold3: la qualità costruttiva convince, finalmente!

Per scoprire se queste affermazioni sono vere, il popolare YouTuber Zack Nelson del canale YouTube JerryRigEverything ha sottoposto il Galaxy Z Fold3 al suo famoso test di durata.

Il risultato del video lungo oltre 11 minuti mostra che il nuovo pieghevole di Samsung è in realtà migliore di quanto ci si aspettasse in termini di qualità costruttiva.

Il display della cover e il pannello posteriore del foldable, che sono protetti da Gorilla Glass Victus, si graffiano al livello 6 della scala di durezza di Mohs. Tuttavia, il pannello interno che ora ospita una fotocamera sotto il display, è ancora piuttosto morbido poiché si graffia da un livello 2. Persino le vostre unghie potrebbero lasciare segni evidenti sulla superficie se applicherete una pressione non proprio contenuta. Tuttavia, non dovete preoccuparvi che la S Pen Fold Edition lasci segni permanenti sullo schermo anche se applicate una forte pressione durante la scrittura.

Uno degli aggiornamenti che Samsung propone è il nuovo telaio in alluminio Armor. Mentre la vernice sul metallo si stacca quando viene graffiata con un coltello, la resistenza del telaio viene testata al meglio in caso di caduta, cosa che non è avvenuta nel video.

Il Galaxy Z Fold3 ha un grado di protezione IPX8, il che significa che da un lato resisterà alle immersioni in acqua, dall'altro invece, non sarà resistente alla polvere.

Samsung ha dato alle prese interne del telefono un rivestimento oleorepellente che tiene fuori l'acqua. Tuttavia, ha scelto di non adoperare le guarnizioni in gomma. Zack ha sottoposto il pieghevole ad un test della polvere ed è emerso che il terminale resiste bene alle sollecitazioni esterne.

Dove il Samsung Galaxy Z Fold3 impressiona proprio come il suo predecessore, il Galaxy Z Fold2, è nel test di piegatura. Il dispositivo non si piega o si rompe quando piegato.

L'OEM sudcoreano ha sicuramente realizzato un dispositivo impressionante ed è notevole osservare la differenza significativa rispetto al primo pieghevole rilasciato nel 2019.

