Il colosso sudcoreano Samsung si prepara a presentare i nuovi smartphone pieghevoli. Secondo i rapporti, il prossimo Galaxy Unpacked di metà anno si terrà l'11 agosto. La società lancerà il Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip 3 e il wearable Galaxy Watch 4 nel corso dell'evento. Adesso, sono emersi i dettagli relativi ai prezzi di lancio di questi dispositivi.

Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 saranno più economici

Secondo un rapporto recentemente trapelato in rete, il Galaxy Z Flip 3 avrà un costo di 1.200.000 won (1.044 dollari al cambio). Tuttavia, il Samsung Galaxy Z Fold3 partirà da 1.900.000 won ($ 1.652). Il prezzo attuale conferma che Samsung ridurrà il prezzo dei suoi nuovi foldable.

Giusto per fare un confronto, prendiamo in esame i prezzi (coreani e americani) dei modelli usciti lo scorso anno:

Galaxy Z Flip 5G partiva da 1.650.000 won ($ 1.435);

Galaxy Z Fold 2 aveva un costo di partenza di 2.398.000 won ($ 2.085).

Se l'ultima indiscrezione emersa dovesse rivelarsi veritiera, significa che i nuovi prodotti costeranno il 20% in meno rispetto ai “vecchi”. Inoltre, la società incoraggerà attivamente i clienti a passare a nuovi dispositivi pieghevoli con il classico metodo di permuta.

Il Samsung Galaxy Z Fold3 avrà un display da 7,5 pollici. Ciò significa che il pannello sarà più piccolo di 0,1 pollici rispetto alla generazione precedente che ha un display da 7,6 pollici. Inoltre, anche le dimensioni del corpo dell'intero telefono si ridurranno.

Il terminale ha ottenuto la certificazione FCC. Secondo l'elenco, il numero di modello (o nome in codice) del Galaxy Z Fold3 è “SM-F926U“.

Per quanto riguarda il Galaxy Z Flip 3, il numero del modello (o nome in codice) è “SM-F711U“. Il portale per la certificazione conferma che questo dispositivo supporterà il supporto alla S-Pen Pro.

La S Pen Pro supporta una connessione Bluetooth LE: significa che questo stilo supporterà le Air Gestures. Inoltre, la penna si caricherà mediante USB-C e disporrà di una batteria da 100 mAh con una tensione nominale di 5,0 V. Inoltre, supporterà i segnali UWB (wireless a banda ultra larga), pertanto, sarà in grado di essere sempre ritrovata in giro, in un modo simile a quanto avviene con gli AirTag di Apple.

