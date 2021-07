In queste ore, il fantastico concept dell'edizione Thom Browne del futuro Samsung Galaxy Z Flip 3 emerge in rete. In vista dell'evento Galaxy Unpacked previsto per l'11 agosto prossimo, le speculazioni hanno riguardato la possibile line-up che il costruttore sudcoreano ha intenzione di rilasciare sul mercato internazionale.

Samsung Galaxy z Flip3 Thom Browne: come potrebbe essere

Adesso, alcuni rendering molto impressionanti del futuro Galaxy Z Flip 3 sono emersi in rete e sono davvero molto incantevoli. Il designer americano Thom Browne ha avuto un forte rapporto con Samsung in passato. Sia il Galaxy Z Flip che lo Z Fold 2 dello scorso anno hanno ricevuto “edizioni Thom Browne” personalizzate. Sembra che tale partnership si estenderà anche al nuovo modello in arrivo, il quale sfoggerà un display pieghevole. LetsGoDigital ha realizzato gli straordinari rendering della nuova variante.

Le immagini concept del Samsung Galaxy Fold 3 Thom Browne hanno fornito una conferma sufficiente di gran parte delle specifiche del dispositivo. I rendering mostrano una configurazione a doppia camera, un display OLED esterno più grande, un flash LED, un modulo per impronte digitali montato lateralmente e la porta USB-C. Inoltre, sembra che ci sarà lo Snapdragon 888 di Qualcomm, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Lo Z Flip 3 verrà fornito con Android 11 e One User Interface (UI 3.1.1), una fotocamera selfie da 10 MP e una doppia camera da 12 MP, insieme a un display Infinity-O super AMOLED pieghevole. Il terminale includerà anche tutti i componenti wireless e di connettività di base come Wi-Fi 6, Bluetooth versione 5.0, NFC, oltre ad una batteria da 3.300 mAh con supporto per la ricarica cablata da 15 W e possibilmente con classificazione IPX7 per resistenza a polvere e acqua .

Non abbiamo ancora un prezzo definitivo per il suddetto device ma gli esperti del settore prevedono che possa essere più economico del suo predecessore.

