Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, è probabile che il Galaxy Z Fold 3 di Samsung offra il supporto alla S Pen Pro. Il colosso tecnologico sudcoreano aveva precedentemente indicato che il supporto per lo stilo sarebbe stato reso disponibile a breve per il pieghevole. Ci sono state diverse speculazioni in merito all'inclusione di uno stilo capacitiva in un foldable del brand coreano, e finalmente ora pare che i rumor si siano allineati.

Samsung Galaxy Z Fold3 con S Pen Pro: finalmente!

La serie Galaxy Note è stata temporaneamente abbandonata da Samsung. Tuttavia, l'accessorio S Pen ben accolto non sta è destinato a scomparire. L'attesissimo Galaxy Z Fold 3 dovrebbe debuttare con la compatibilità con la suddetta penna capacitiva, anzi: a dire il vero, il pieghevole dovrebbe presentare l'iterazione Pro della S Pen. Mentre i rapporti e le perdite precedenti avevano già accennato a questo, ora sono emerse nuove informazioni a sostegno di questa speculazione.

Di recente è stato individuato un deposito per S Pen Pro sul sito Web della FCC. L'agenzia ha recentemente approvato tale stilo a cui è stato assegnato il numero di modello EJ-P5450, secondo quanto riportato da SamMobile. L'azienda coreana ha annunciato l'accessorio insieme alla normale S Pen durante la presentazione del Galaxy S21 Ultra all'inizio di quest'anno. Tuttavia, questo non è mai stato messo in vendita da parte della compagnia.

Questa versione più grande della S Pen supporta la connettività Bluetooth. Un documento ha ora confermato che il nuovo stilo sarà compatibile con l'imminente Galaxy Z Fold 3. A parte lo Z Fold 3, questo funzionerà con una sfilza di altri dispositivi, tra cui la line-up Note 20 e l'S21 Ultra. Il file include un elenco di dispositivi che saranno compatibili con S Pen Pro.

Questa notizia non è una sorpresa, considerando che Samsung ha evidenziato da tempo il supporto dello stilo per il suo futuro dispositivo pieghevole. Durante l'evento Unpacked nel 2020, il presidente di Samsung Mobile, Tae Moon Roh, ha dichiarato di essere felice di sapere che i clienti vogliono che il Fold supporti la S Pen. In un post sul blog di dicembre, il dirigente ha rivelato che l'azienda sta pianificando di introdurre alcune delle funzionalità del Galaxy Note su una lunga serie di altri dispositivi del marchio.

