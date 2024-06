Samsung Galaxy Z Fold3 5G a prezzo quasi DIMEZZATO: best buy

Lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold3 5G vanta una scheda tecnica di livello premium ed un form factor che rivoluziona del tutto l’esperienza di utilizzo. Data l’esclusività di questo terminale, un tale crollo di prezzo non può essere ignorato: sarai abbastanza veloce da approfittarne tempestivamente?

Gioca d’anticipo e metti a segno il colpo su Amazon: sfrutta uno sconto fuori di testa del 49% che ti permette di avere Samsung Galaxy Z Fold3 5G con una spesa ridotta ad appena 899 euro (anche a rate) piuttosto che i normali 1765 euro.

Crollo di prezzo per Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Il display pieghevole interno da 7,6 pollici di questo smartphone Samsung è perfetto per giochi e contenuti multimediali: hai anche la possibilità di lavorare in multitasking, con app e documenti divisi in specifiche sezioni. Nonostante l’importante diagonale dello schermo, l’innovativo form factor consente di dimezzare le dimensioni del terminale: una volta chiuso, puoi tranquillamente riporlo nella tasca dei pantaloni.

Grazie all’S Pen (acquistabile separatamente) potrai prendere appunti in ogni momento e beneficiare delle funzionalità esclusive offerte dalla suite di Samsung. Il processore Qualcomm Snapdragon 888, contando su ben 256 GB di memoria interna e 12 GB di RAM, regala prestazioni incredibili. Stesse considerazioni per la connettività 5G: navigherai su internet alla velocità della luce. Ricorda poi che stiamo parlando di uno smartphone pieghevole impermeabile, con certificazione IPX8.

I modelli ancora disponibili sono pochissimi: non esitare e salva nel carrello il tuo nuovo Samsung Galaxy Z Fold3 5G ad un prezzo praticamente dimezzato, la spedizione sarà velocissima e senza costi aggiuntivi.