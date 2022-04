Samsung Galaxy Z Fold2 riceve le patch di aprile: aggiornatelo subito

Continua l’incredibile lavoro di Samsung per quanto riguarda l’attenzione al ramo software: dopo l’arrivo delle patch di sicurezza di aprile per Samsung Galaxy Tab S8, in queste ore anche l’ex foldable top di gamma Samsung Galaxy Z Fold2 sta iniziando a ricevere le ultime novità di questo mese.

In base alle prime informazioni disponibili in rete, scopriamo che il device sta ricevendo il firmware F916BXXS2GVCA a partire dalla Germania: con tutta probabilità, considerando la nuova policy di Samsung per gli update in Europa, la build dovrebbe arrivare anche nel nostro Paese nel corso dei prossimi giorni.

Samsung Galaxy Z Fold2 si aggiorna con le patch di sicurezza di aprile

Le patch di aprile segnano un importante update per tutti gli smartphone Samsung. Infatti, oltre a introdurre ben 88 correzioni di sicurezza, si occupano anche di chiudere una volta per tutte la falla “Dirty Pipe” che sta creando il panico su tutti i device aggiornati ad Android 12; ad oggi, purtroppo, solo Samsung e Google hanno rilasciato una patch correttiva ad-hoc per la falla sopracitata.

Per tale motivo consigliamo di installare il nuovo firmware non appena possibile: potete controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA di sistema.

C’è molto altro in pentola

Ci sono sempre più conferme che Samsung avrebbe intenzione di aprire il programma di beta pubblica della One UI 5 già a partire dal prossimo mese di luglio. Il nuovo firmware, ovviamente basato su Android 13, sarà caratterizzato da un gran numero di feature e novità esclusive che saranno inizialmente disponibili per questi dispositivi. Al momento non si hanno ulteriori novità sulla nuova versione della One UI, ma siamo certi che nel corso delle prossime settimane inizieranno ad arrivare i primi rumor e leak. Continuate a seguirci per non perdervi tutte le novità in arrivo.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy Z Fold2 5G : tutti i prezzi

21,23€: il prezzo offerto da Amazon è al momento la miglior soluzione in assoluto per l'acquisto di un Samsung Galaxy Z Fold2 5G.

Ecco tutte le offerte accessibili al momento elencate in questa tabella.