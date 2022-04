Samsung Galaxy Tab S8, patch di aprile: chiusa una grave falla

A stretto giro dall’arrivo delle patch di sicurezza di aprile per Samsung Galaxy S10 – ricordiamo che l’iconico Samsung Galaxy S9 non è più supportato ufficialmente a distanza di quattro anni dal lancio -, il colosso sudcoreano sta avviando il rilascio delle patch di sicurezza di questo mese per l’ottimo tablet Samsung Galaxy Tab S8.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il team di sviluppo della One UI ha rilasciato i seguenti firmware per Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+ e Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: X706NKOU1AVD1, X806NKOU1AVD1 e X906NKOU1AVD1.

La serie Samsung Galaxy Tab S8 sta ricevendo le patch di sicurezza di aprile

Al momento sembra che il colosso sudcoreano abbia avviato il rollout della nuova build a partire dalla Corea del Sud, ma dovrebbe arrivare anche nel nostro Paese nel corso delle prossime settimane. Il nuovo firmware, oltre a chiudere 88 falle di sicurezza, si occupa anche di correggere la grave falla “Dirty Pipe” che colpisce tutti i dispositivi aggiornati/muniti di Android 12: a tal proposito vi esortiamo a installare immediatamente le nuove patch non appena saranno disponibili.

Gli utenti muniti di uno dei tablet sopracitati possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA di sistema che avverte della disponibilità del nuovo firmware.

Restando in tema di tablet Samsung, il famoso youtuber JerryRigEverything ha testato la resistenza di Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sottoponendolo a una serie micidiale di prove. Nel video possiamo notare che, nonostante il profilo estremamente sottile, il tablet del colosso sudcoreano sia più resistente del previsto: è uscito indenne dal bending test di JerryRigEverything, uno dei più temuti in quanto mette sotto stress la resistenza del telaio a piegamenti innaturali verso l’interno e l’esterno.