One UI 5 beta, Samsung la porterà su questi device: la lista completa

A pochi giorni di distanza dal rumor che vedrebbe Samsung pronta a far partire la beta della One UI 5.0 già dal mese di luglio, quest’oggi scopriamo quella che potrebbe essere la lista completa dei device del colosso sudcoreano compatibili e che potrebbero ricevere l’accesso alla fase di test di Android 13.

Ancora oggi non abbiamo molte informazioni a nostro favore né per quanto riguarda le possibili feature della nuova One UI né su quando partirà con precisione il programma beta, ma possiamo prevedere (con più o meno certezza) quali saranno i device che potranno partecipare alla fase di beta testing.

One UI 5 beta: la lista dei device Samsung compatibili

Ricordiamo che il rumor di inizio mese ha da sempre parlato di “beta pubblica”, il che ci fa presumere che la compagnia potrebbe già testare alcune build interne per sviluppare le funzionalità principali della One UI 5.0.

Ecco la lista dei probabili device: