Samsung Galaxy Z Fold 6 è già preistorico di fianco ad Oppo Find N5

Oppo ha condiviso nuove immagini del Find N5, il suo prossimo smartphone pieghevole di fascia alta, mettendolo a confronto con il Samsung Galaxy Z Fold 6.

Le foto evidenziano una delle caratteristiche più impressionanti del dispositivo: la piega del display è quasi invisibile e risulta decisamente meno marcata rispetto a quella del foldable di Samsung. Questo è un traguardo notevole, considerando che Oppo Find N5 dovrebbe essere spesso meno di 9,2 mm quando è chiuso, contro i 12,1 mm del Galaxy Z Fold 6.

Oppo Find N5 non teme rivali nel mercato degli smartphone pieghevoli

Immagini

Oltre alla piega quasi impercettibile, le immagini rivelano altri dettagli del design. Oppo Find N5 avrà una fotocamera selfie integrata nell’angolo superiore destro dello schermo interno, una porta USB sul bordo inferiore della metà destra e un pulsante di notifica (alert slider) sul lato sinistro. Sono visibili anche una griglia per l’altoparlante sul bordo inferiore della metà sinistra e i pulsanti per il volume e l’accensione sul lato destro.

Sebbene Oppo non abbia ancora rivelato le specifiche tecniche, i rumor suggeriscono che il Find N5 sarà equipaggiato con il chip Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, una batteria da quasi 6.000 mAh, supporto per la ricarica cablata a 80 W e wireless a 50 W, certificazione IPX8/IPX9 per la resistenza all’acqua e una cinghia in lega di titanio stampata in 3D per migliorare la durata nel tempo del meccanismo di piegatura. Inoltre, si parla di una fotocamera periscopica per lo zoom ottico.

Oppo ha confermato che il Find N5 verrà lanciato a livello internazionale contemporaneamente al debutto in Cina, previsto per la fine di questo mese. Pur non essendo stata annunciata una data precisa, l’evento di presentazione dovrebbe essere imminente. Con il suo design super sottile, la piega quasi invisibile e una serie di specifiche tecniche di alto livello, Oppo Find N5 si prepara per sfidare a testa alta i pieghevoli di Samsung e degli altri brand concorrenti.