Oppo Find N5: lo smartphone pieghevole più sottile al mondo sta per arrivare

Oppo è ormai pronta per presentare al pubblico quello che, a tutti gli effetti, sarà lo smartphone pieghevole più sottile al mondo, vale a dire il Find N5.

Una novità interessante è che il dispositivo debutterà a livello globale nello stesso momento del lancio in Cina, previsto tra due settimane. Si tratta di una prima assoluta per Oppo, che fino a oggi non aveva mai presentato un pieghevole in più mercati contemporaneamente.

Negli Stati Uniti, però, è probabile che Oppo Find N5 arrivi successivamente con il nome di OnePlus Open 2.

Oppo Find N5: cosa sappiamo sulla scheda tecnica

Immagini

L’atteso Oppo Find N5 promette di rivoluzionare il settore dei pieghevoli grazie a un design ultra-sottile: una volta aperto, il suo spessore scende al di sotto dei 4 mm, battendo persino l’iPad Pro M4 (2024) che si ferma a 5,1 mm. Nonostante le dimensioni ridotte, il device non rinuncia alla potenza: sarà equipaggiato con una batteria da 5900 mAh, significativamente più grande rispetto ai 4800 mAh dei modelli precedenti, e supporterà per la prima volta la ricarica wireless a 50 W, una funzionalità assente nella generazione attuale.

Sul fronte delle prestazioni, Oppo Find N5 dovrebbe montare il nuovo chip Snapdragon 8 Elite, garantendo velocità e fluidità ai massimi livelli. Anche il sistema fotografico sembra destinato a far parlare di sé: un setup triplo da 50 MP sul retro, con l’aggiunta di una funzione inedita per un flagship di questo tipo, vale a dire la possibilità di scattare macro sfruttando il teleobiettivo. Sul fronte anteriore, invece, è probabile che vengano mantenuti i sensori da 32 MP e 20 MP.

Un altro punto di forza è la resistenza: Oppo Find N5 sarà il primo smartphone pieghevole al mondo ad ottenere le certificazioni IPX8 e IPX9, che lo rendono capace di resistere a getti d’acqua ad alta pressione e temperature estreme. Simili dettagli tecnici collocano Oppo Find N5 in una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza, soprattutto in vista dell’imminente lancio del primo trifold Huawei, previsto anch’esso per questo mese.