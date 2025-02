Samsung: lo smartphone trifold potrebbe avere un nome tutt'altro che originale

Il mercato degli smartphone pieghevoli potrebbe fra non molto accogliere una delle novità più attese di Samsung, vale a dire lo smartphone trifold.

Huawei ha già fatto un’incursione con il suo Mate XT ma ora l’attenzione è rivolta proprio a Samsung, che potrebbe lanciare il suo dispositivo tra il 2025 e il 2026, con una possibile presentazione già nel prossimo evento Galaxy Unpacked.

Smartphone trifold Samsung: come si chiamerà?

Secondo alcune indiscrezioni, lo smartphone trifold dell’azienda potrebbe chiamarsi Samsung Galaxy G Fold: un nome che, a dire il vero, non sembra suscitare particolare entusiasmo in virtù dell’innovazione tecnologica che porterebbe con sé.

Il cuore di questo dispositivo realizzato da Samsung sarà senza dubbio lo schermo. Una volta aperto, il pannello dovrebbe raggiungere una diagonale di quasi 10 pollici, precisamente 9,96 pollici. Questa dimensione lo posizionerebbe a metà strada tra uno smartphone tradizionale ed un tablet, offrendo un’esperienza d’uso “ibrida”. Un display di questa grandezza potrebbe essere ideale per attività come la visione di contenuti multimediali o il lavoro in mobilità, offrendo una superficie di visualizzazione ampia in un formato ancora relativamente compatto.

Naturalmente, un telefono così avanzato non sarà a buon mercato. Si prevede un prezzo superiore ai 2.000 dollari: un investimento di tale portata dovrà essere giustificato da una qualità costruttiva eccellente e da un’esperienza d’uso all’altezza delle aspettative. Le fughe di notizie sono destinate ad aumentare man mano che ci avvicineremo alla data di lancio, rivelando ulteriori dettagli tecnici su questo già chiacchierato Samsung Galaxy G Fold (sperando però in uno slancio di creatività in più per quanto riguarda il nome finale).