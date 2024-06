Samsung Galaxy Z Fold 5 al MINIMO STORICO su Amazon (anche in 12 rate)

È il momento giusto per acquistare il Samsung Galaxy Z Fold 5. Lo smartphone pieghevole di Samsung, infatti, è protagonista di una nuova offerta Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.199 euro, raggiungendo il suo minimo storico sullo store. Da notare che per gli utenti abilitati gli acquisti rateali, il pieghevole è disponibile anche con in 12 rate mensili, pagando con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy Z Fold 5: al minimo è da prendere subito

Il Samsung Galaxy Z Fold 5 è lo smartphone pieghevole di riferimento sul mercato. Tra le specifiche troviamo un display pieghevole da 7,6 pollici oltre a un display esterno da 6,2 pollici. A gestire il funzionamento del dispositivo, invece, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da 12 GB di RAM, 256 GB di storage e da una batteria da 4.400 mAh, con anche il supporto della ricarica wireless.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Galaxy Z Fold 5 256 GB con un prezzo scontato di 1.199 euro e con la possibilità di sfruttare il nuovo minimo storico. Lo smartphone è disponibile anche con pagamento in 12 rate mensili, con carta di debito. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo e rappresenta l’opportunità giusta per poter acquistare il pieghevole di Samsung con uno sconto vero.

