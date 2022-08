Samsung Galaxy Z Fold 4: l’alleato della produttività

Pochissimi giorni fa Samsung ha presentato i nuovi smartphone pieghevoli per il 2022. I dispositivi in questione sono il Galaxy Z Flip quattro e il Galaxy Z Fold4. Oggi vogliamo focalizzare la vostra attenzione sul secondo modello perché, avendolo studiato per un po’ e avendolo provato qualche giorno, ci sentiamo di darvi un primo parere in merito.

Spoiler: è davvero eccezionale e una volta provato vi assicuriamo che non si tornerà più indietro. Ma andiamo con ordine.

Samsung Galaxy Z Fold4 è lo smartphone perfetto per la produttività

Samsung ha realizzato un vero e proprio capolavoro. Il nuovo pieghevole a libro del 2022 infatti non stravolge le line del modello precedente ma migliora tutte le caratteristiche del Fold dello scorso anno. Abbiamo una fotocamera posta sotto lo schermo più risoluta, una nuova cerniera che assicura maggiore robustezza nel tempo e soprattutto uno spessore più contenuto. Non dobbiamo dimenticare il cuore pulsante di questo smartphone; parliamo del processore di ultima generazione di casa Qualcomm che è in grado di garantire performance in ogni ambito davvero eccellenti.

Per la produttività infatti è davvero eccezionale: con una pennina acquistabile in separata sede, avrete tutta l’esperienza dei Galaxy note in un form factor pieghevole. Potrete prendere appunti, disegnare, divertirvi a colorare ma ancora, gestire tutto il flusso dei dati come dei veri “pro“. Il Galaxy Z Fold4 poi, è un eccellente device che si può usare sia da chiuso ed aperto. Quando è chiuso infatti, si può sfruttare il pannello esterno per un’usabilità ad una mano e poi, se si necessita di più spazio, magari per vedere la Formula 1 la domenica in salotto, basterà aprirlo e godere di un’esperienza degna di un tablet.

