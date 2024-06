Samsung Galaxy Z Flip5, sconto esagerato: solo 799€ e il Galaxy Watch6 è in omaggio

Il più stiloso di tutti gli smartphone pieghevoli è in offerta su Amazon ad un prezzo molto interessante. Con lo sconto del 20%, oggi il Galaxy Z Flip5 è tuo a solamente 799€. Se lo acquisti subito – o comunque non oltre il 9 giugno – puoi ricevere in omaggio anche il Samsung Galaxy Watch6: trovi tutte le informazioni a questo link.

Il Galaxy Z Flip5 mantiene il design pieghevole a conchiglia con alcune importanti migliorie. Il display principale è un Dynamic AMOLED 2X da 6.7 pollici con risoluzione Full HD+ (2640 x 1080) e un refresh rate adattivo fino a 120Hz. Il display esterno, chiamato “Flex Window”, è ora un Super AMOLED da 3.4 pollici con una risoluzione di 720 x 748 pixel, quattro volte più grande rispetto ai modelli precedenti.

Il Galaxy Z Flip5 è equipaggiato con il chipset Snapdragon 8 Gen 2, lo stesso dei flagship di Samsung come il Galaxy S23, ma leggermente modificato per adattarsi meglio al design pieghevole. Sono finiti i tempi in cui acquistare uno smartphone pieghevole significava dover scendere a compromessi: stiamo parlando di un chipset potentissimo, in grado di riprodurre anche le applicazioni più esigenti, come i videogiochi del calibro di Call of Duty Mobile e Fortnite.

Il comparto fotografico del Galaxy Z Flip5 include una fotocamera principale da 12MP e una ultra grandangolare da 12MP, entrambe con risultati eccellenti in condizioni di buona illuminazione. Non manca, poi, un’ottima fotocamera frontale da 10MP, che ottiene buoni selfie ed è perfetta per le videochiamate. A questo prezzo, e con lo smartwatch in omaggio, il Galaxy Z Flip5 è un best buy totale: non farti scappare questa offerta a tempo limitatissimo.