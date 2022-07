Samsung Galaxy Z Flip4: poche differenze con il modello precedente, pare

In queste ore sono emersi dei nuovi render promozionali relativi al futuro Samsung Galaxy Z Flip4. Sappiamo che l’OEM sudcoreano svelerà la nuova proposta ad agosto, in concomitanza del debutto del Galaxy Z Fold4 di cui si parla da tempo. Verrà annunciato anche il Galaxy Watch 5 e le ultime Galaxy Buds2 Pro. Insomma, si prevede un Unpacked davvero ricco e non vediamo l’ora di scoprire nuovi dettagli in merito. Oggi, grazie al portale di 91mobiles, vediamo alcune delle immagini del prossimo telefono a conchiglia del colosso asiatico.

Samsung Galaxy Z Flip4: nuovi render svelano il design

Dai rendering trapelati possiamo notare, come detto più volte in precedenza, che i device non disporranno di grossi cambiamenti sul fronte del design. Piuttosto,ci saranno solo lievi migliorie che renderanno ancora più fruibile l’esperienza d’uso. Ci potrebbero però essere nuove colorazioni e la Bora Purple vista in queste immagini sembra davvero molto bella. Forse, si nota una maggior spigolosità ma anche qui è molto relativo il tutto.

L’abbiamo detto più e più volte: il design differirà davvero molto poco dalla iterazione precedente; i cambiamenti sono sottili. Per esempio, le tinte saranno più audaci e le scanalature dell’antenna più definite e nette. Inoltre, i pulsanti fisici sembrano essere diventati un po’ più grandi. Non di meno, le ottiche presenti a bordo sembrano sporgere di più. Questo significa che le fotocamere a bordo saranno più performanti?

In estremis, notiamo la cerniera riposizionata più vicina al pannello. Attenzione, non prendete per certezza assoluta tutto ciò, in quanto si tratta di meri leaks. Alla fine, potrebbe essere solo un’illusione ottica. I render non sono sempre attendibili, quindi prendete il tutto con “un pizzico di sale”. Ci sarà una classica Bespoke Edition dove gli utenti, dal sito ufficiale, potranno personalizzare la tinta bicolor del device.

