Samsung Galaxy Z Flip4 in super-offerta su Amazon: risparmi 470€

Il Samsung Galaxy Z Flip4 è uno smartphone innovativo che offre una serie di funzionalità avanzate in un design compatto e pieghevole. Oggi Amazon lo propone ad un prezzo semplicemente imperdibile: appena 679€, con un risparmio del 41% rispetto al suo normale prezzo di listino.

Il suo display pieghevole unito ad un form factor a conchiglia sblocca un mare di nuove combinazione e funzionalità. Ad esempio, con la funzione Scatto Rapido, puoi scattare un selfie utilizzando la fotocamera posteriore e visualizzare l’anteprima in tempo reale direttamente dal Cover Screen, senza aprire completamente lo schermo. Ha un secondo mini-display esterno: la Cover Screen da 1.9″ di Galaxy Z Flip4 ti consente di controllare le notifiche in modo semplice e veloce senza aprire completamente lo smartphone. Puoi anche personalizzare lo schermo esterno e il quadrante dell’orologio con video, foto o emoji in realtà aumentata, per renderlo unico e adatto al tuo stile.

La confezione include il caricabatterie Wall Charger Super Fast Charging 25W per una ricarica ultra-rapida, consentendoti di ricaricare il telefono in poco tempo. Nonostante le dimensioni compatte, il Galaxy Z Flip4 è alimentato da un potente processore da 4 nm e una batteria da 3700 mAh, che ti garantiscono prestazioni elevate e durata della batteria per ore di utilizzo.

Il Galaxy Z Flip4 è costruito per durare. È dotato di Corning Gorilla Glass Victus+ per una maggiore protezione del vetro, una cerniera protetta in Armor Aluminium e un livello di resistenza IPX8. Questo lo rende uno dei telefoni pieghevoli più resistenti sul mercato.

Il Samsung Galaxy Z Flip4 offre un’esperienza mobile all’avanguardia, con un design pieghevole, fotocamera flessibile, prestazioni potenti e una resistenza eccezionale. Non farti assolutamente scappare questa offerta: oggi il Galaxy Z Flip4 è tuo a soli 679€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.