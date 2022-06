Samsung Galaxy Z Flip4: il dettaglio che ci era sfuggito

Stando a quanto si apprende, il futuro Samsung Galaxy Z Flip 4 potrebbe disporre di storage da 512 GB; al contrario, abbiamo appreso proprio ieri che il Fold4 potrebbe vantare 1 TB di spazio interno. Ovviamente, entrambi i terminali potrebbero non avere lo slot per la microSD, proprio come abbiamo visto fino ad oggi con le vecchie iterazioni.

Samsung potrebbe svelare il nuovo Z Flip4 ad agosto, in concomitanza del debutto del pieghevole a libro. Sul web stanno emergendo tutti i dettagli relativi a questi foldable. Sappiamo che i pieghevoli saranno potentissimi e che avranno un costo leggermente inferiore a quello visto con i modelli precedenti.

Samsung Galaxy Z Flip4: facciamo il punto

Il telefono a conchiglia dovrebbe garantire prestazioni al top, grazie alla presenza di un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm. Inoltre, oggi apprendiamo che arriverà con un massimo di 512 GB (pensiamo anche con un massimo di 12 GB di RAM) e che non avrà lo slot per la schedina.

Sappiamo che da quando la compagnia ha presentato la nuova gamma Galaxy Z Flip, lo storage interno era sempre limitato a 256 GB. Oggi le cose potrebbero cambiare. Tra l’altro, mesi fa, ha anche introdotto una variante con 128 GB, molto più economica, per chi desiderava “spendere poco”. Nel 2022 invece, le cose cambieranno.

Come detto, secondo quanto si evince da SamMobile, il pieghevole Fold verrà venduto in tre versioni: 128, 256 e 512 GB. Si scopre che queste varianti sono già trapelate sul web con i numeri di modello: SM-F7210, SM-F721U1 e SM-F721N. I prezzi dovrebbero partire da 999$ per l’iterazione meno capiente. Il Flip invece, dovrebbe avere un costo ancora più contenuto.

Intanto, se desiderate avere un prodotto che si piega, vi consigliamo l’ottimo Z Flip3 che si trova su Amazon al prezzo speciale di 749,99€ ma c’è un coupon da 50€ che vi permetterà di risparmiare un po’, portando il costo finale a soli 699,99€ con spedizione gratuita.

