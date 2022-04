Samsung Galaxy Z Flip3/Z Fold3: la nuova patch chiude una grave falla

Dopo l’arrivo delle patch di sicurezza di aprile per Samsung Galaxy S21 FE, in queste ore il colosso sudcoreano sta rilasciando le nuove patch anche per Samsung Galaxy Z Fold3 e Samsung Galaxy Z Flip3. Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che gli attuali smartphone pieghevoli top di gamma di Samsung stanno ricevendo il firmware F711U1TBS2CVC9 (Samsung Galaxy Z Flip3) e F926U1UES1CVC9 (Samsung Galaxy Z Fold3).

Oltre alle 88 patch di sicurezza che trovano posto all’interno del nuovo firmware, scopriamo che le patch di sicurezza di aprile includono anche la correzione per la grave falla di sicurezza “Dirty Pipe” che colpisce gli smartphone aggiornati ad Android 12 con il kernel 5.8 o superiore – ad oggi Google e Samsung sono gli unici OEM ad avere chiuso la falla, purtroppo.

Gli utenti muniti dei sopracitati smartphone possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA che informa dell’arrivo del nuovo update. Come avrete sicuramente già intuito, è molto importante installare la patch non appena sia disponibile al download: condividete l’articolo anche con i vostri amici per metterli in allerta.

I foldable di Samsung devono fare attenzione a Vivo

Restando in ambito Samsung e smartphone pieghevoli, nelle scorse ore Vivo ha presentato il suo primo foldable: Vivo X Fold. Le caratteristiche del device indicano che il colosso sudcoreano ha una bella gatta da pelare: il nuovo device di Vivo non solo monta un hardware molto più potente, ma ha dalla sua anche una singolare cerniera che riduce al minimo (o elimina completamente, bisogna ancora capirlo con le prove sul campo) la tanto odiata piega che si forma lungo l’asse centrale del device, ovvero dov’è presente il sistema che consente al telefono di piegarsi come un libro.

