Samsung Galaxy S21 FE inizia a ricevere le patch di aprile: le novità

Come da manuale, Samsung sta spingendo sul pedale dell’acceleratore per aggiornare il primo possibile i propri device con le patch di sicurezza di aprile che, dopo essere sbarcate su Samsung Galaxy A33 5G, Samsung Galaxy S22 Series e Samsung Galaxy S21 Series, in queste ore iniziano a fare capolino anche su Samsung Galaxy S21 FE.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che lo smartphone top di gamma sta iniziando a ricevere il firmware G990USQS3CVC4 con le oltre 88 patch di sicurezza che trovano posto all’interno della build, di cui fortunatamente nessuna di livello critico.

Samsung Galaxy S21 FE si aggiorna e riceve le patch di sicurezza di aprile

Ad oggi il firmware è attualmente in propagazione negli USA e ci vorranno almeno un paio di giorni prima che la build arrivi anche in Europa e quindi in Italia: in ogni caso è molto importante aggiornare immediatamente il proprio device non appena sarà possibile installarle in modo da chiudere una volta per tutte eventuali falle potenzialmente target di malintenzionati.

Tutti gli utenti muniti di Samsung Galaxy S21 FE possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA di sistema che avvisa della disponibilità dell’update.

Per alcuni arrivano, per altri scompaiono per sempre

Restando sempre in termini di aggiornamenti software, nelle scorse ore la compagnia ha confermato che Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ non riceveranno più aggiornamenti software. Dopo ben 4 anni di supporto con tanto di aggiornamento ad Android 10, gli ex smartphone top di gamma si avviano quindi sulla strada del tramonto; per tale motivo è consigliabile guardarsi attorno alla ricerca di dispositivi recenti e soprattutto con ancora molti anni di supporto sulle spalle.

