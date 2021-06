Samsung dovrebbe lanciare il telefono a conchiglia Galaxy Z Flip3 , il nuovo flip-phone con display pieghevole nel mese di agosto insieme al Galaxy Z Fold3. Arriverà come l'erede del Galaxy Z Flip 5G uscito lo scorso anno. Adesso, una nuova fuga di notizie di GizNext ha condiviso i rendering del terminale che ne rivelano il design e le varianti di colore.

Samsung Galaxy Z Flip3: eccolo nelle sue colorazioni “ufficiali”

La nuova indiscrezione rivela che il Galaxy Z Flip3 sarà disponibile in più colorazioni: verde scuro, viola chiaro, beige, grigio, nero, rosa, blu scuro e bianco. Come hanno rivelato i rapporti precedenti, il dispositivo sfoggerà una combinazione bicolore.

Come si può vedere nei nuovi render, la parte superiore del pannello posteriore di Galaxy Z Flip3 è nera, mentre la parte restante ha un colore diverso. La parte superiore inoltre, ospita un'unità verticale a doppia fotocamera e un display secondario più grande. Davanti, Z Flip3 ha uno schermo pieghevole con proporzioni alte e un foro allineato centralmente per la fotocamera selfie.

Specifiche Galaxy Z Flp3 5G (rumor)

Rapporti passati hanno affermato che il gadget avrà uno schermo pieghevole da 6,7 ​​pollici con una fotocamera frontale da 10 megapixel e uno scanner di impronte digitali posto sotto lo schermo. Si dice che il suo guscio posteriore sia dotato di un paio di fotocamere esterne da 12 megapixel ciascuna.

Non di meno, si ipotizza che la dimensione dello schermo secondario di Z Flip3 sia stata portata a 1,83 pollici. Non è chiaro se sarà dotato di un chip di punta o di uno di fascia media. Il telefono a conchiglia potrebbe essere disponibile in opzioni di archiviazione da 128 GB e 256 GB.

È probabile che ospiti una batteria da 3.300 mAh con supporto alla ricarica da 15 W. Il suo costo previsto? 999 dollari.

