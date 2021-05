Il futuro modello Samsung Galaxy Z Flip3 potrebbe presentare la S Pen: questo è quanto si evince da un recente rapporto trapelato online in queste ore.

Samsung Galaxy Z Flip3: sarà un prodotto rivoluzionario

Samsung si sta preparando per il lancio di due nuovi device pieghevoli entro la fine dell’anno. Fra questi troviamo il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3. Secondo alcuni rapporti emersi sul web, il primo dovrebbe supportare la S Pen e ora sembra che anche la futura iterazione del clamshell possa arrivare con questa feature.

Secondo un rapporto di LetsGoDigital, il gigante tecnologico sudcoreano ha recentemente depositato un marchio presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per il nome “Z Flip” all’inizio di questa settimana. Questo marchio è classificato nella Classe 9 con una descrizione di “smartphone, tablet, coperture protettive; penna elettronica; stilo capacitivo”. Ciò implica che un nuovo modello di Galaxy Z Flip potrebbe supportare la S Pen nel prossimo futuro.

Al momento, non è noto se il terminale che verrà lanciato entro la fine dell’anno arriverà con questa funzione. Tuttavia, il Galaxy Z Fold 3 dovrebbe arrivare con lo stilo S Pen. In altre parole, in futuro potremmo vedere il supporto per lo stilo aggiunto sia sul device dal form factor di un tablet che sullo smartphone pieghevole a conchiglia. Se non sarà presente sul prossimo gadget a conchiglia, possiamo aspettarci tale funzionalità sul Galaxy Z Flip 4. Tuttavia, questa è solo una speculazione, quindi vi consigliamo di prendere questo rapporto con “un pizzico di sale“.

La S Pen è la tecnologia interna di Samsung, quindi possiamo aspettarci che la tecnologia arrivi anche ai futuri device pieghevole. Pertanto, restate connessi con noi per ulteriori informazioni, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un Flip-phone con la stilo?

