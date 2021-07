Samsung Galaxy Z Flip 3 è stato oggetto di una miriade di fughe di notizie e speculazioni negli ultimi tempi. Il produttore di cellulari sudcoreano si sta preparando a svelare il tanto atteso dispositivo pieghevole ad agosto. La società lancerà anche il Galaxy Watch 4 e il Galaxy Z Fold 3.

Samsung Galaxy Z Flip3: cosa sappiamo?

Internet pullula di rendering del Galaxy Z Flip 3. Tuttavia, GizNext ha recentemente scoperto una sfilza di immagini mai viste prima del dispositivo. Queste immagini ci hanno dato uno sguardo impareggiabile del telefono da varie angolazioni.

I rendering recentemente emersi hanno mostrato il telefono da tutti i lati e nelle diverse opzioni di colore. L'elenco completo delle colorazioni previste include bianco, blu scuro, rosa, nero, grigio, beige, viola chiaro e verde scuro. Oggi invece, il famoso informatore Evan Blass ha condiviso su Twitter video a 360 gradi delle diverse varianti di colore dell'imminente telefono pieghevole.

Il telefono pieghevole viene mostrato in quattro colorazioni: viola, verde, oliva, oro e nero. Il display da 0,98 pollici è stato ora sostituito con uno con uno schermo leggermente più grande da 1,9 pollici. I precursori del Galaxy Z Flip 3 sfoggiavano un display da 0,98 pollici.

A parte le opzioni di colore, le clip trapelate mostrano il lettore di impronte digitali montato lateralmente sul telefono. Ci sarà un display Super AMOLED Infinity-O da 6,7 ​​pollici. Altre caratteristiche degne di nota includono una porta USB di tipo C, una configurazione a doppio microfono, altoparlante e uno slot per schede SIM.

C'è un ritaglio del display a forma di foro che ospita uno sparatutto frontale. In altre parole, il flagship non verrà fornito con la presunta fotocamera sotto il display. Sotto il cofano, il Galaxy Z Flip 3 dovrebbe contenere un processore Snapdragon 888+ e 8 GB di RAM. Il telefono verrà fornito con 256 GB/512 GB di capacità di archiviazione integrata.

Ci sarà una batteria da 3.300 mAh con ricarica wireless Qi rapida e ricarica rapida da 15 W che alimenta il telefono, la quale eseguirà Android 11 immediatamente. Il dispositivo è dotato di una configurazione a doppia camera composta da due fotocamere da 12 MP sul retro. In primo luogo, c'è una lente da 10 MP per selfie e videochiamate.

Come se non bastasse, il Galaxy Z Flip 3 avrà una classificazione IP per la resistenza alla polvere e all'acqua. Per quanto riguarda la connettività, il pieghevole sarà dotato di NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, GPS, LTE e 5G.

Il Galaxy Z Flip originale aveva un prezzo iniziale di $ 1.400. Tuttavia, il prezzo del nuovo modello dovrebbe essere inferiore del 20% rispetto al predecessore.

