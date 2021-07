I rendering del Samsung Galaxy Z Fold 3 mostrano un alloggiamento della fotocamera posteriore completamente ridisegnato rispetto a quello presente sul modello attuale. Inoltre… sembra essere fantastico in colorazione verde!

Samsung Galaxy Z Fold3: ecco i nuovi render

Samsung ha in programma due dispositivi pieghevoli per il rilascio quest'anno e sono il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3. Entrambi i dispositivi dovrebbero essere annunciati ad agosto, ma non dobbiamo aspettare fino ad allora per sapere come sono. I rendering del Fold 3 sono stati ora pubblicati online e ci permettono di dare una prima occhiata a ciò che l'OEM sudcoreano ha in serbo per noi.

Il Galaxy Z Fold 3 manterrà il design pieghevole verso l'interno come il suo predecessore, il Galaxy Z Fold 2; quindi si otterrà un display esterno e uno più grande all'interno che è pieghevole. Qualche giorno fa, il leaker cinese Ice Universe, ha rivelato che il display esterno misura 6,23 pollici e ha una risoluzione di 2268 x 832 mentre il display interno è 7,56 pollici con una risoluzione di 2208 x 1768.

Entrambi gli schermi sono AMOLED e quello interno ha una frequenza di aggiornamento di 120Hz. L'unità esterna ha un foro centrale mentre il display interno ha una fotocamera sotto il pannello.

Sebbene il fattore di forma complessivo sia rimasto invariato, come si vede nei rendering per gentile concessione di 91Mobiles e Digit India in collaborazione con OnLeaks, ci sono notevoli differenze.

La cornice attorno al Galaxy Z Fold 3 è ora piatta, anche se si assottiglia ai bordi. Ci sono ancora le linee dell'antenna visibili nella parte superiore e inferiore e la posizione della porta USB-C e della griglia dell'altoparlante invece, rimangono invariate. Tuttavia, sebbene i fori per la griglia dell'altoparlante siano dello stesso numero, sono molto più piccoli e distanziati tra loro.

Il cambiamento più grande rispetto al design è l‘alloggiamento della fotocamera posteriore. È sparito lo stile rettangolare dell'isola e al suo posto ce n'è uno più piccolo a forma di pillola. Ci sono ancora tre fotocamere ma il flash LED è ora sotto il terzo sensore.

