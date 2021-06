Samsung Galaxy Watch4 appare in nuovi rendering 3D online; al di la della sua estetica, vengono mostrate anche le sue funzionalità chiave a pochi giorni dal lancio ufficiale.

Samsung Galaxy Watch4: sarà davvero così?

Samsung dovrebbe annunciare il nuovo smartwatch attraverso il suo evento Mobile World Congress (MWC) 2021 che si terrà il 28 giugno. Precedenti perdite hanno affermato che la società annuncerà anche il Galaxy Watch Active4. Tuttavia, rapporti più recenti hanno affermato che i due orologi non saranno dispositivi diversi, ma faranno parte dello stesso prodotto. Prima del lancio, 91mobiles ha condiviso i rendering del modello standard.

In termini di aspetto, il Galaxy Watch4 sembra essere simile al Galaxy Watch3. Alcune delle specifiche menzionate sul retro del dispositivo rivelano che sarà disponibile in due dimensioni: una da 40 mm e una da 44 mm, ma offrirà funzionalità come resistenza all'acqua fino a 5 atmosferre, avrà la certificazione MIL-STD-810G, il vetro Gorilla Glass DX+ e il GPS. Il frame destro del gadget disporrà di una coppia di pulsanti. Come è stato precedentemente rivelato, sarà disponibile nelle seguenti colorazioni: nero, argento, verde scuro e oro rosa.

Rapporti precedenti hanno rivelato che il device avrà un processore a 5 nm. Per quanto riguarda il sistema operativo, lo smartwatch funzionerà su una piattaforma Tizen-Wear OS personalizzata e sviluppata congiuntamente da Google e Samsung. Questo permetterà al software l'installazione di app di terze parti, nonché la possibilità di usufruire di un firmware completo, pulito e veloce come da tradizione coreana. Gli altri dettagli del Watch4 devono ancora essere confermati. Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.

Nell'evento Unpacked di agosto (dovrebbe essere il 3 del mese, stando alle ultime indiscrezioni) invece, l'azienda svelerà i due nuovi pieghevoli, il Galaxy Z Fold3 e il Galaxy Z Flip3. Non vediamo l'ora di saperne di più nelle settimane a venire.

