Samsung Galaxy Z Flip 6: nuovo minimo su Amazon con 250€ di extra sconto

È il momento giusto per acquistare il Samsung Galaxy Z Flip 6. Con la nuova offerta Amazon, in corso in questo momento, infatti, il pieghevole di Samsung è ora acquistabile con 250 euro di extra sconto al check-out. In questo modo, la versione da 256 GB dello smartphone è disponibile al prezzo di 799 euro mentre quella da 512 GB è acquistabile a 512 GB.

Per entrambe le varianti si tratta di un nuovo prezzo minimo storico su Amazon. L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili, con possibilità di pagare con carta di debito e senza interessi, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è proposto in sconto in diverse colorazioni. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy Z Flip 6 al minimo su Amazon

Il Samsung Galaxy Z Flip 6 è dotato di un display AMOLED pieghevole con una diagonale di 6,7 pollici, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre a un display esterno da 3,4 pollici. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, supportato da 12 GB di memoria RAM. Il sistema operativo è Android 14 con 7 major update garantiti.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Galaxy Z Flip 6 al prezzo scontato di:

Per gli utenti Amazon selezionati c’è la possibilità di completare l’acquisto anche in 5 rate mensili. L’offerta è disponibile di seguito.