Samsung Galaxy Z Flip 4 256GB a 499€ su Amazon (grazie al cashback): quasi finito

Con l’ultima assurda offerta del colosso sudcoreano la maggior parte degli smartphone di punta del brand sono letteralmente andati a ruba su Amazon. C’è ancora per un po’ di tempo per prendere lo spettacolare pieghevole Samsung Galaxy Z Flip 4 a un prezzo finale di 499€ per la versione con ben 256GB di spazio.

Bisogna però essere molto veloci per sfruttare la promozione che prevede un cashback, ovvero un rimborso direttamente sul conto corrente, di 300€ dopo aver registrato il prodotto acquistato. La promo vale solo su prodotti venduti e spediti da Amazon, non da altri venditori presenti sulla piattaforma: tieni a mente questo dettaglio oppure non potrai chiedere il rimborso.

Il funzionamento dell’operazione molto semplice: scegli lo smartphone che vuoi acquistare, sotto troverai i link diretti, completa il tuo ordine e attendi la consegna. Appena arriva, registralo sul sito ufficiale di Samsung, comunica il tuo IBAN e attendi il rimborso. Come anticipato, nel caso del pieghevole a conchiglia il bobnifico che riceverai sarà di ben 300€. Scegli adesso il modello che preferisci e monitorare i tempi di consegna: c’è tempo fino al 25 giugno per acquistare, ma solo fino al 16 luglio per registrare il prodotto.

Ecco e varianti da 256GB in offerta:

Z Flip 4 viola a 799€ invece di 1199€ (prezzo finale con cashback 499€);

Z Flip 4 nero a 949€ invece di 1199€ (prezzo finale con cashback di 699€).

In tutti i casi, le spedizioni sono assolutamente gratuite, grazie ai servizi Prime, ma le scorte ormai sono praticamente quasi finite. Fai molto in fretta, se desideri approfittarne!

