Samsung Galaxy Watch6 in offerta: il prezzo scende a soli 269€

L’offerta Amazon sul Samsung Galaxy Watch6 da 44mm è un’eccezionale opportunità per gli amanti della tecnologia wearable. Con un taglio di prezzo del 23%, da 349,00€ a soli 269,00€, questo smartwatch diventa un must-buy assoluto: tantissime funzionalità per la salute e lo sport e un design elegante e moderno.

Dotato di una suite avanzata per il monitoraggio del sonno, il Galaxy Watch6 offre un’analisi dettagliata delle fasi del sonno, inclusi i periodi di veglia, sonno leggero, sonno profondo e la fase REM. Questi dati, arricchiti da consigli personalizzati, mirano a migliorare la qualità del sonno e, di conseguenza, la qualità della vita. Ma non finisce qui: grazie al sensore Samsung BioActive, è possibile misurare la composizione corporea, permettendo agli utenti di fissare e raggiungere obiettivi di fitness su misura, monitorando progressi come il peso, il grasso corporeo, la massa muscolare e molto altro.

La salute cardiaca rappresenta un altro punto di forza del Galaxy Watch6, con il monitoraggio continuo del battito cardiaco che alerta l’utente in caso di anomalie, contribuendo a un precoce riconoscimento di potenziali problemi di salute.

Non meno importante è la personalizzazione, con la possibilità di scegliere tra un’ampia gamma di quadranti per rendere l’orologio un vero e proprio rifletto della personalità dell’utente.

