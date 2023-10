Samsung Galaxy Watch6 crolla al MINIMO STORICO!

Se siete alla ricerca di uno smartwatch completo e versatile che unisca stile e funzionalità avanzate per il monitoraggio della vostra salute e del benessere, il Samsung Galaxy Watch6 LTE 40mm è la scelta perfetta. E c’è un motivo in più per essere entusiasti: ora è disponibile su Amazon a un prezzo davvero straordinario, soli 289,90€ invece di 369,00€.

Samsung Galaxy Watch6 LTE: lo smartwatch definitivo crolla di prezzo

Una delle sue caratteristiche principali è il monitoraggio del sonno avanzato. Questo ti consente di comprendere meglio le tue abitudini di sonno, rilevando fasi come la veglia, il sonno leggero e profondo, e persino la fase REM. Ottieni preziosi consigli per migliorare la qualità del tuo sonno, il che è essenziale per il tuo benessere complessivo.

Il Galaxy Watch6 è anche un ottimo alleato per il monitoraggio del benessere. Ti tiene informato sulle tue attività quotidiane, come il numero di passi e le calorie bruciate, aiutandoti a mantenere uno stile di vita attivo e sano.

La batteria a lunga durata è un’altra caratteristica che rende il Galaxy Watch6 eccezionale. Con una singola carica, può durare fino a 40 ore, quindi non dovrai preoccuparti di ricaricarlo continuamente.

Grazie alla connettività LTE integrata, puoi rimanere connesso anche senza il tuo smartphone. Puoi effettuare chiamate, inviare messaggi e ricevere notifiche direttamente dal tuo polso.

Inoltre, il Galaxy Watch6 è dotato di un sensore Samsung BioActive che ti consente di misurare la tua composizione corporea e impostare obiettivi di fitness personalizzati. Questo ti aiuta a tenere sotto controllo il tuo corpo e lavorare verso i tuoi obiettivi di salute.

Il monitoraggio del battito cardiaco è una funzionalità importante per la tua salute. Il Galaxy Watch6 monitora costantemente il tuo battito cardiaco e ti avvisa in caso di anomalie. Questo è particolarmente utile per il rilevamento di ritmi cardiaci troppo alti o troppo bassi.

Con il Galaxy Watch6, hai a disposizione un assistente personale per la tua salute e il tuo benessere, il tutto a soli 289,90€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.