Samsung Galaxy Watch6, bombetta del giorno: lo paghi meno di 190€ (Amazon)

Il Samsung Galaxy Watch6 da 40mm è un ottimo smartwatch, attualmente in offerta su Amazon a 189,99€, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo consigliato di 319,00€. A questo prezzo è un’occasione troppo ghiotta per farsela scappare. L’offerta è a tempo limitatissimo: ti consiglio di approfittarne prima che sia troppo tardi.

Questo dispositivo si distingue per le sue avanzate funzionalità di monitoraggio della salute e del benessere, un display AMOLED luminoso e una batteria di lunga durata.

Il Galaxy Watch6 presenta un design elegante con una ghiera touch in alluminio che ne facilita l’uso. Il display Super AMOLED da 1,3 pollici offre una risoluzione di 432×432 pixel, garantendo una visibilità eccellente anche in condizioni di luce intensa. La qualità del display è ulteriormente migliorata grazie alla protezione in vetro temperato con rivestimento anti-impronta.

Il dispositivo utilizza un sensore di temperatura della pelle e un sistema avanzato di rilevamento del sonno per fornire una valutazione dettagliata delle fasi del sonno, inclusi sonno leggero, profondo e REM. Questo aspetto è migliorato da una funzione piuttosto simpatica: dopo una settimana di utilizzo, l’orologio ti assegna un “animale del sonno” basato sul tuo personale cronotipo, fornendo consigli su come migliorare la qualità del sonno.

In termini di monitoraggio delle attività fisiche, il Galaxy Watch6 supporta oltre 90 tipi di allenamenti, compresi quelli personalizzati. Il dispositivo è dotato di funzioni come gli avvisi di frequenza cardiaca elevata e le notifiche delle zone di frequenza cardiaca durante l’allenamento. Il Galaxy Watch6 è anche uno dei pochi smartwatch sul mercato ad offrire il calcolo della composizione corporea (massa magra, grasso viscerale, ecc) tramite BIA.

A soli 189€, la questione non si pone nemmeno: è da acquistare subito prima che sia troppo tardi. Non farti scappare questa offerta!