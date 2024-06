Samsung Galaxy Watch6 a un prezzo TOP (-31%)

Se desideri fare un acquisto intelligente e regalarti uno smartwatch che unisce stile, funzionalità avanzate e un prezzo accessibile rispetto ad altri modelli del settore, il Samsung Galaxy Watch6 è la scelta perfetta. Attualmente disponibile a soli 242,00€, con uno sconto del 31% rispetto al prezzo originale di 349,00€, questa è un’opportunità è un caso più unico.

Moderno e performante: Samsung Galaxy Watch6

Il Samsung Galaxy Watch6 si fa notare per il suo design super moderno, sfruttabile a qualsiasi situazione, che sia una giornata di lavoro, un evento speciale o una sessione di sport. Il suo display AMOLED da 1,4″ garantisce una visibilità eccellente in ogni condizione di luce, rendendo facile la lettura di notifiche, messaggi e dati di fitness.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle tue funzioni vitali, cosa ti assicura? Il modello è equipaggiato con un sensore ottico avanzato per il monitoraggio del battito cardiaco, permettendoti di tenere sotto controllo la frequenza cardiaca 24 ore su 24. Inoltre, offre un monitoraggio del sonno dettagliato, analizzando le diverse fasi e fornendo consigli per migliorare la qualità del riposo. Per gli appassionati di fitness, il Galaxy Watch6 include il monitoraggio di oltre 30 tipi di esercizi diversi, supportandoli al meglio durante qualsiasi tipo di sport.

Grazie alla connettività LTE, puoi ricevere chiamate e messaggi direttamente dal polso, senza dover portare con te il telefono. E, ancora più comodo, potrai facilmente pagare con Samsung Pay e accedere a numerose altre app direttamente dall’orologio!

Fatti un super regalo e porta a casa subito il fantastico Samsung Galaxy Watch6 con uno sconto del 31% finché sei in tempo! Si tratta di una promo davvero interessante, per cui non fartela scappare.