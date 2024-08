Samsung Galaxy Watch6 da 40mm in OFFERTA FOLLE al 39% (Amazon)

Se sei intenzionato ad acquistare uno smartwatch dalle prestazioni straordinarie a un ottimo prezzo allora fiondati su Amazon perché c’è un’offerta davvero incredibile. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello il mitico Samsung Galaxy Watch6 a soli 194,89 euro, invece che 319 euro.

Siamo quindi di fronte a uno sconto strepitoso del 39% che porta il prezzo a terra e ti permette di risparmiare la bellezza di oltre 124 euro sul totale. Ma non è finita qui. Infatti se sei un cliente Prime potrai pagare in comode rate a partire da 38,98 euro al mese senza interessi. Se non sei iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Samsung Galaxy Watch6 da 40mm: il meglio che puoi avere

Samsung Galaxy Watch6, nella sua versione con ghiera in alluminio da 40mm e tecnologia Bluetooth, a questo prezzo è un vero best buy. Siamo di fronte a uno smartwatch eccezionale che gode di tantissime funzioni per tenerti in forma e monitorare il tuo stato di salute costantemente. Possiede un sensore molto preciso dove potrai personalizzare gli obiettivi giornalieri e settimanali.

Potrai scegliere tra tantissimi quadranti personalizzati e con il microfono e l’altoparlante incorporato rispondi alle chiamate direttamente dal polso. Il cinturino è in silicone, robusto e molto comodo. Non pesa tantissimo ed è resistente all’acqua per nuotare sia in piscina che al mare.

Siamo davvero di fronte a uno dei migliori smartwatch in circolazione e a questa cifra è da prendere al volo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch6 a soli 194,89 euro, invece che 319 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.