Samsung Galaxy Watch4 (40mm) in FORTE SCONTO su Amazon

Samsung Galaxy Watch4 si trova in offerta su Amazon a 165€, il prezzo più basso di sempre per la versione con cassa da 40mm e cinturino nero. Lo sconto è del 23% e corrisponde ad un risparmio complessivo di circa 50 euro.

L'ultimo smartwatch di Samsung è tra i migliori wearable in circolazione, con una marea di funzioni interessanti sia per lo sport che per l'uso quotidiano. Monta un display AMOLED circolare e 2 tasti laterali, utili per navigare all'interno del sistema operativo WearOS, la versione wearable di Android.

Dopo un lungo periodo con TizenOS, Samsung nel 2021 ha scelto di affidarsi a Google per il sistema operativo dei suoi smartwatch. Questo consente al dispositivo di integrarsi alla perfezione con tutti gli smartphone Android in circolazione, offrendo funzioni smart e tante modalità dedicate allo sport. È possibile ricevere le notifiche e rispondere alle chiamate direttamente dal polso, ma l'orologio consente anche di tener traccia dei progressi sportivi, con grafici accurati su calorie bruciate e battito cardiaco.

Come ogni dispositivo della serie Galaxy Watch, anche questo Watch4 consente un certo grado di personalizzazione estetica, è possibile sostituire il cinturino standard con uno in silicone, in pelle, in metallo o in tessuto. Samsung mette a disposizione una vasta gamma di cinturini di ogni genere, ma non mancano molti accessori di terze parti, spesso ben più economici.

Oggi è possibile portarsi a casa il nuovo Samsung Galaxy Watch4 da 40mm in offerta su Amazon a 165€, con spedizione Prime senza alcun costo aggiuntivo e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.