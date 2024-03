Samsung Galaxy Watch4 (40 mm): sconto FOLLE del 52% su Amazon

Girovagando su Amazon, ci siamo imbattuti in un’offerta veramente degna di nota. Di fatto, se sei alla ricerca di uno smartwatch elegante, piccolo, contenuto, con funzionalità avanzatissime e un prezzo low-cost, non cercare oltre: il Samsung Galaxy Watch4 potrebbe essere esattamente ciò di cui hai bisogno. E pensa: potrà essere tuo con uno sconto esagerato del 52% sul valore di listino per la versione con scocca da 40 mm per soli 129,00€. Compralo adesso e non pensarci troppo: a questa cifra infatti, è veramente un best buy. È compatto e performante, ed è in grado di tenere traccia dei parametri vitali così come delle notifiche e dei progressi sportivi.

Samsung Galaxy Watch4: ecco perché comprarlo

Il Samsung Galaxy Watch4 vanta una scocca da 40 mm con un design elegante e compatto, risultando perfetto per adattarsi al tuo polso in modo discreto ed elegante. Con una cornice sottile e un display AMOLED brillante da 1,2 pollici, è perfetto se intendi utilizzarlo con orgoglio in ufficio, in palestra o durante le tue uscite quotidiane. Altresì sappi che è dotato di sensori avanzati per il monitoraggio della frequenza cardiaca, del livello di ossigeno nel sangue, del sonno e molto altro ancora. Grazie alla tecnologia BioActive Sensor, otterrai dati precisi e affidabili sul tuo stato di salute, così potrai prenderti cura di te stesso in modo intelligente e proattivo. C’è una vasta gamma di funzionalità intelligenti. Riceverai notifiche provenienti dal tuo smartphone direttamente sul tuo polso, potrai rispondere alle chiamate con un tocco e gestire quindi, facilmente i messaggi. E non dimenticare che c’è Wear OS by Google personalizzato da Samsung, un sistema operativo ricco di features, chicche smart e non solo.

Il display AMOLED da 1,2 pollici è in grado di offrire colori vividi, dettagli nitidi e una luminosità regolabile per adattarsi a qualsiasi ambiente. Inoltre, non dovrai nemmeno preoccuparti di rimanere senza batteria durante la giornata. Il modello con scocca da 40 mm offre fino a 40 ore di autonomia con una singola carica, e con lo sconto del 52% puoi portarlo a casa per soli 129,00€. Non c’è mai stato un momento migliore per acquistare il Samsung Galaxy Watch4; prendilo adesso.