Sei in cerca di uno smartwatch che si distingua dalla massa? Samsung Galaxy Watch Active2 è in offerta su Amazon a soli 180,90€. Il ribasso del 14% si traduce in uno sconto effettivo di 30,00€ che rende questo wearable più conveniente. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Samsung Galaxy Watch Active2: le specifiche di questo smartwatch

Elegante e particolare grazie alla sua cassa rotonda, Samsung Galaxy Watch Active è in offerta nella sua colorazione Silver che lo rende perfetto sia per polsi femminili che maschili. Il cinturino sport gli dona un tocco casual.

La cassa da 40 mm realizzata in alluminio ospita un display ampio caratterizzato da cornici sottili. La ghiera digitale touch è un plus da non sottovalutare e che contraddistingue questo wearable.

Grazie alla sua resistenza a polvere a umidità certificata dalla certificazione IP68 e al suo grado d’impermeabilità fino a 5 ATM è perfetto sia per essere indossato in giornate normali che durante gli allenamenti.

La tecnologia contenuta al suo interno, infatti, ti permette di monitorare gli allenamenti, monitorare i livelli di stress e la qualità del sonno oltre a tener sotto controllo il battito cardiaco grazie agli 8 fotodiodi.

In caso di parametri alterati, Watch Active2 ti manda segnali d’allarme e se mai dovessi cadere, avvisa i tuoi contatti SOS per tenerti al sicuro.

Degna di nota, infine, è la batteria che è garante di un’autonomia longeva: non dovrai più preoccuparti di arrivare a fine giornata senza il tuo smartwatch al polso.

Puoi acquistare Samsung Galaxy Watch Active 2 su Amazon a soli 189,90€ nella colorazione Silver e in versione italiana. Acquistalo oggi e ricevilo in meno di 48 ore grazie alle spedizioni Prime. Questo wearable è idoneo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis con cui suddividere la spesa fino a ventiquattro pratiche rate.

Smartwatch