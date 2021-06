I render del Samsung Galaxy Watch Active 4 sono appena trapelati in Rete e ci mostrano un design niente male.

Sebbene il colosso sudcoreano non abbia finora rilasciato alcuna informazione ufficiale sui suoi prossimi smartwatch, una nuova indiscrezione ci regala un primo sguardo sul modello Galaxy Watch Active 4.

Come si può notare dai render di seguito, il dispositivo indossabile presenta un design minimale con bordi piatti, nuovi pulsanti, un quadrante circolare e un cinturino ridisegnato.Il rapporto afferma, inoltre, che lo smartwatch sarà caratterizzato da un telaio in alluminio e che sarà disponibile in due dimensioni con la più grande che misurerà 44 m e non 42 mm.

L'indiscrezione aggiunge anche che il Galaxy Watch Active 4 arriverà nelle colorazioni nero, argento, verde e oro, con cinturini abbinati.

Precedenti rumor hanno raccontato che Samsung lancerà i nuovi smartwatch insieme al Galaxy Z Fold 3 e al Galaxy Z Flip 3, ad agosto di quest'anno; tuttavia, l'ultima indiscrezione racconta che il colosso sudcoreano potrebbe lanciare i nuovi smartwatch al MWC 2021, il cui avvio è previsto per la fine del mese.

Vale la pena ricordare che oltre al Galaxy Watch Active 4, la compagnia lancerà anche il Galaxy Watch 4, che dovrebbe contemplare le varianti da 42 mm e 46 mm. Stando a quanto dichiarato, i due attesi smartwatch di Samsung eseguiranno Wear OS di Google invece del sistema operativo Tizen di Samsung; secondo altri rumor il nuovo WearOS integrerà le funzionalità di Tizen e verrà rinominato “TizenWear”. Inoltre, gli orologi avranno a bordo un processore realizzato a 5 nm e conteranno su vetro 2D (non 2.5D).

