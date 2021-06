Stando a quanto si apprende in queste ore da un noto tipster online, sembra che il futuro smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 verrà lanciato durante la conferenza online dell'azienda che si terrà durante il MWC 2021 il prossimo 28 giugno.

Samsung Galaxy Watch 4: sarà svelato al MWC 2021 il 28 giugno

Mentre Samsung e Google hanno recentemente annunciato la fusione dei due sistemi operativi Tizen e Wear, le società non hanno rivelato dettagli relativi al lancio di un nuovo indossabile con questo software rinnovato in tutto e per tutto. Ora si apprende che l'OEM sudcoreano potrebbe svelare il suo smartwatch Galaxy Watch 4 all'evento MWC 2021 il 28 giugno.

Secondo Ice Universe su Twitter, il colosso tecnologico sudcoreano lancerà il suo orologio intelligente di nuova generazione al Mobile World Congress alla fine di questo mese. La conferenza dovrebbe essere un evento fisico di persona, sebbene Samsung si sia ritirata da questo e ospiterà una conferenza virtuale, che menzionava un “Ecosistema Galaxy/New Watch Experience/Mobile Security”. L'inizio della press conference è previsto per lunedì 28 giugno.

The new OS after Wear OS integrates Tizen OS — Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2021

Secondo l'informatore, l'azienda svelerà l'ultimo indossabile, che presenterà una serie di nuove tecnologie. Ciò include la nuova versione del s.o. di Tizen e Wear OS, insieme ad un processore realizzato a 5 nm, vetro 2D (non 2.5D), cornici ristrette per il display e una trama del telaio migliorata che si dice sia realizzata in lega di titanio. Il nuovo WearOS integrerà le funzionalità del sistema operativo Tizen e pare che verrà rinominato “TizenWear“.

È interessante notare che Samsung non adotterà il pannello in vetro 2.5D con questo modello, ma offrirà una cornice più stretta. Inoltre, i rapporti precedenti avevano accennato a due varianti, una delle quali con telaio in alluminio. Al momento non è noto quale chipset da 5 nm verrà utilizzato in questo gadget indossabile, ma potrebbe offrire vari vantaggi come prestazioni più veloci e un miglioramento dell'autonomia del device stesso. Quindi restate connessi per ulteriori aggiornamenti su questo argomento, poiché vi sveleremo tutto e di più nel corso del prossimo MWC 2021.

