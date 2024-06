Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45 mm: risparmia 230 euro da MediaWorld

Tra le offerte più interessanti di questa serata segnaliamo quella che ha per protagonista il Samsung Galaxy Watch5 Pro, in offerta a 269 euro da MediaWorld invece che 499 euro nella versione da 45 mm con 16 GB di memoria interna e il cinturino Black Titanium. Il risparmio dunque è nell’ordine di 230 euro.

Nonostante sia uno smartwatch del 2022, Galaxy Watch5 Pro di Samsung ha ancora tutte le credenziali per non sfigurare al cospetto degli indossabili più costosi di quest’anno. Merito dell’indossabilità, del display, della precesione dei sensori e della qualità costruttiva, tutti elementi che posizionano questo dispositivo tra le soluzioni dal miglior rapporto qualità-prezzo disponibili oggi sul mercato.

Samsung Galaxy Watch5 Pro in offerta a 269 euro sul sito di MediaWorld

Uno dei principali punti di forza del Galaxy Watch 5 Pro è la qualità costruttiva premium. Lo smartwatch vanta infatti come materiali titanio e zaffiro, per una resistenza di gran lunga superiore rispetto a quella della concorrenza.

D’altronde l’indossabile di Samsung si rivolge agli amanti delle escursioni all’aperto, ed è stato progettato per resistere alle condizioni climatiche più avverse, oltre a misurare con estrema precisione qualsiasi tipo di attività. Ed in questo entra in gioco la sensoristica completa e professionale, guidata dal nuovo Samsung BioActive per l’analisi dell’impedenza bioelettrica, il tracciato elettrocardiaco e la frequenza cardiaca ottica.

Pollice in alto infine per la batteria da 590 mAh, che offre un’autonomia di due giorni con un utilizzo intenso. Per far durare più a lungo la carica il consiglio è di disattivare l’always-on e di verificare il consumo sotto GPS.

Trovi l’offerta sul Samsung Galaxy Watch5 Pro su questa pagina del sito MediaWorld.it, con un risparmio complessivo di 230 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.