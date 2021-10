Samsung Galaxy Watch 4: ecco il nuovo browser per navigare sul web

Il sistema operativo Wear OS a bordo di Samsung Galaxy Watch 4 porta con sé molti vantaggi, tra cui la più ampia disponibilità di applicazioni e strumenti rispetto ai precedenti modelli basati su Tizen. In queste ore veniamo al corrente della possibilità di installare addirittura un browser proprietario per mezzo di cui navigare su internet (con tutti i limiti del caso ovviamente).

Browser Samsung disponibile per Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic

L'applicazione è stata mostrata in anteprima dai colleghi di SamMobile, grazie ai quali possiamo osservare più nel dettaglio le particolarità di questo browser. Il principale svantaggio risiede nel fatto che la maggior parte dei siti venga attualmente caricata in modalità desktop, di conseguenza risulta alquanto complicato visitarli sfruttando il piccolo display a bordo dell'orologio.

Non mancano tuttavia specifiche gesture ed impostazioni con cui ingrandire il testo visualizzato, così da renderne più semplice la lettura.

Per scaricare il browser Samsung basterà semplicemente cercarlo tramite l'applicazione del Play Store installata su Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic. Da un punto di vista pratico, stiamo comunque parlando di una soluzione di emergenza nel momento in cui si avesse urgente necessità di consultare internet senza avere a portata di mano il proprio smartphone o PC. Una possibilità in più, che certamente è ben gradita.