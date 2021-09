Addio ai Galaxy Note? Forse, ma i Galaxy S ne terranno viva la memoria

C'è ancora molta incertezza riguardo al destino della gamma Samsung Galaxy Note. Più volte ne abbiamo parlato in nostri precedenti articoli: c'è chi ritiene che questa iconica linea di smartphone sia giunta ormai al capolinea e chi invece non perde la speranza circa l'uscita di un nuovo modello nel 2022.

Samsung Galaxy Note potrebbe “reincarnarsi” nei prossimi smartphone Galaxy S

In virtù dell'ipotesi peggiore, Samsung potrebbe rivoluzionare il design della gamma Galaxy S così da ricordare, almeno esteticamente, il glorioso passato dei Galaxy Note. Secondo quanto riportato dal celebre leaker Ice Universe, la serie Note sarebbe finita per sempre. Si affievoliscono quindi le speranze di un prossimo esordio dell'ipotetico Samsung Galaxy Note 22.

La suddetta fonte suggerisce che i futuri smartphone Galaxy S di Samsung potrebbero diventarne dei validi sostituti adottandone il medesimo “linguaggio” in termini di design. In breve, si potrebbe abbandonare il classico form factor con angoli arrotondati per passare a linee più squadrate e spigolose (da sempre distintive dei Note).

Per quanto riguarda invece la compatibilità con la S Pen, questa potrebbe essere garantita ma, allo stesso tempo, tale accessorio sarebbe acquistabile separatamente e non incluso in confezione, come invece è avvenuto di recente con il dispositivo pieghevole Samsung Galaxy Z Fold3 5G.