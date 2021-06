Grazie al portale per la certificazione SGS Fimko, sono emersi i dettagli relativi alla capacità della batteria del nuovo orologio smart Samsung Galaxy Watch 4.

Samsung Galaxy Watch 4: rivelata la batteria

Galaxy Watch 4 sarà lanciato entro la fine dell'anno con la nuovissima piattaforma Wear. Questo è stato confermato da Samsung durante il keynote di Google I/O 2021 tenutosi poche settimane or sono. I due giganti della tecnologia hanno annunciato che uniranno WearOS e Tizen per creare Wear, un sistema operativo capace di offrire il meglio di entrambe le piattaforme. Dopo l'annuncio, il Samsung Galaxy Watch 4 è stato avvistato sul sito Web Wi-Fi Alliance, ma non ha rivelato nulla sulle sue specifiche. Ora, 91mobiles ha scoperto il Samsung Galaxy Watch 4 sul sito Web SGS Fimko. Grazie al portale possiamo conoscere quale sarà la capacità energetica dello smartwatch e il supporto per la ricarica.

L'elenco SGS Fimko rivela i numeri di modello del Galaxy Watch 4, SM-R865F e SM-R860, che sono gli stessi numeri di modello che sono apparsi sull'elenco Wi-Fi Alliance il mese scorso. Ciò significa che stiamo osservando davvero il Samsung Galaxy Watch 4. Il portale Fimko rivela che lo smartwatch includerà una batteria da 247 mAh. Inoltre, l'orologio supporterà la ricarica da 5 W.

La batteria da 247 mAh suggerisce che SM-R865F e SM-R860 riguardano la variante da 41 mm del Samsung Galaxy Watch 4. Giusto come “remind me”, la variante Galaxy Watch 3 da 41 mm presentava una batteria da 240 mAh, mentre il modello da 45 mm ospitava un'unità più grande da 340 mAh. Detto questo, il Galaxy Watch di prima generazione invece, conteneva una batteria da 472 mAh molto più grande e sembra che il prossimo Galaxy Watch 4 non offrirà una capacità della batteria così elevata. Tuttavia, con una nuova piattaforma Wear OS ottimizzata che promette una buona durata della batteria, sembra che non dovrebbero esserci brutte sorprese sotto la scocca.

Samsung

Smartwatch