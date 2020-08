Galaxy Watch 3: oramai ci domandiamo cosa non sappiamo del nuovo smartwatch di casa Samsung. Nelle ultime settimane sono emersi moltissimi rumor a riguardo, video teaser ufficiali e specifiche tecniche complete, ma la giostra delle indiscrezioni non è ancora finita.

Galaxy Watch 3: tante varianti al lancio

Dopodomani, mercoledì 5 agosto, il colosso sudcoreano presenterà i nuovi prodotti del brand durante l’evento Unpacked, tra i quali figura anche il nuovo orologio intelligente: nelle ultime ore, inoltre, è trapelato un video dal portale di AT&T in America che mostra le caratteristiche, i colori e le varianti del wearable.

Il teaser è stato riportato dal noto leaker Evan Blass sul suo account Patreon ma opportunamente celato e protetto da password; da quel che emerge, il Watch 3 sarà disponibile sia in versione LTE che Wi-Fi e, almeno in America, potrà essere acquistato anche con un contratto con un provider telefonico.

Le colorazioni della cassa disponibili al lancio saranno ben tre: Mystic Black, Mystic Bronze e Mystic Silver; è stato confermato inoltre, che le varianti relative alla cassa sono da 41 mm e da 45 mm e i cinturini saranno premium.

La funzione di sincronizzazione dei numeri sembra esser stata confermata per il Galaxy Watch 3 LTE; si potrà lasciare pertanto lo smartphone a casa pur continuando a ricevere ed effettuare chiamate e messaggi.

Con la ghiera rotante dello smartwatch e con Bixby invece, ci saranno tante nuove funzionalità per il controllo dell’orologio in maniera immediata ed intelligente. Con le funzioni di monitoraggio automatico dell’allenamento, del sonno, delle cadute e del ciclo femminile, il prodotto sarà un wearable davvero completo ed interessante.

In passato invece, avevamo rivelato che il Watch 3 sarà anche disponibile nelle versioni in acciaio inossidabile e in titanio. Il gadget presenterà un display SuperAMOLED circolare da 1,2 o 1,4 pollici (a seconda del modello), un SoC Exynos 9110, 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. Il device sarà conforme agli standard IP68 e MIL-STD-810G e godrà di uno speaker e del microfono interno. Per la batteria troviamo invece due dimensioni diverse, a seconda della cassa: 247 mAh e 340 mAh.

