Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: PERFETTO per chi fa EDITING VIDEO

La serie Galaxy Tab S8 di Samsung debutta con LumaFusion e ci sono anche tante nuove funzionalità dedicate a chi fa editing video e foto grazie al software Clip Studio Paint. Vediamo tutte le novità.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: il primo Android compatibile con LumaFusion

Una delle cose migliori della serie Galaxy Tab S7 era che veniva fornita con una varietà di strumenti di produttività, dalle app proprietarie alle soluzioni di terze parti, tra cui Noteshelf, Canva Pro e Clip Studio Paint. Quest'anno, Samsung sta migliorando ulteriormente la sua suite per tablet con nuove aggiunte a Clip Studio Paint e altro ancora.

Per la prima volta nella serie di tablet Tab S, la società ha collaborato con Luma Touch per portare la popolare app di editing LumaFusion nella gamma Galaxy Tab S8.

Per chi non lo sapesse, questo è un editor video multitraccia con potenti strumenti e centinaia di effetti video e transizioni. Dovrebbe fornire ai dispositivi capacità di editing video quasi simili a quelle di un desktop.

LumaFusion è una novità nel Google Play Store e probabilmente non rimarrà un'esclusiva della gamma Galaxy Tab S8. Come è successo con Clip Studio Paint l'anno scorso, probabilmente verrà lanciato per altri tablet Galaxy (e Android) allo stesso modo. Ma non è ancora chiaro se Samsung abbia effettivamente un'esclusiva a tempo limitato sull'app.

Oltre al suddetto strumento di editing video, l'OEM sudcoreano migliorerà anche alcune delle app e delle funzionalità esistenti. I flagship Tab S8 e S22 ora possono sincronizzarsi senza problemi attraverso ciò che Samsung chiama “Collaboration View” all'interno dell'app Samsung Notes e Clip Studio Paint sta ottenendo una funzionalità simile.

Collaboration View consente ai clienti di utilizzare il proprio telefono come set di strumenti per la S Pen e di dedicare lo schermo del tablet connesso diventa così una tela bianca. Si scopre che Clip Studio Paint fa lo stesso.

Questa fantastica funzionalità può aiutare la produttività e la creatività. Voi che ne pensate? Noi troviamo questa feature davvero innovativa per tutti coloro che fanno editing foto e video per i social.